İngiliz kraliyet ailesinde Epstein sarsıntısı
İngiliz Kraliyet ailesindeki skandal sürüyor. Yahudi sapık milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantısı nedeniyle önceki gün gözaltına alınıp serbest bırakılan Prens Andrew'un kaldığı evlerde aramalar devam ediyor. Eski prens, kraliyet unvanları elinden alındıktan sonra Windsor'daki kraliyet konutundan ayrılmıştı. Eski Prens Andrew, ağabeyi Kral Charles'a ait Sandringham malikânesinde tutuklanmıştı. Polis memurları her iki mülkü de aramaya devam ediyor. Kral Charles'ın kardeşi eski prens Andrew Mountbatten-Windsor, 1647'den bu yana gözaltına alınan ilk kraliyet mensubu oldu. DIŞ HABERLER