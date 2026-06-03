İngiliz Kraliyet Donanmasına ait helikopter düştü! Bölgeye polis ve acil servis ekipleri sevk edildi

İngiltere Kraliyet Donanmasından yapılan açıklamada, bir helikopterin ülkenin güneybatısındaki Devon kontluğunda araziye düştüğü ifade edildi.

BÖLGEYE POLİS VE ACİL SERVİS EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Bölgeye polis ve acil servis ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, daha fazla detay verilmedi.

Kraliyet Donanması'nın iki hava üssü Devon'a yakın konumda bulunuyor. Avrupa'nın en büyük helikopter üslerinden biri olan RNAS Culdrose, Cornwall'daki Helston yakınlarında bulunurken, Somerset'teki RNAS Yeovilton'da 100'den fazla uçak bulunuyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör