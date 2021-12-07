İngiliz parlamentosunda skandal! Tam 11 tuvalette izine rastlandı

Parlamentoya yasa dışı herhangi bir madde getiren herkese ciddi yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirten Hoyle, "Parlamento, uyuşturucu kullanımı konusunda yardıma ihtiyaç duyabilecek herhangi bir personel veya üyeye kapsamlı destek hizmeti sağlarken, bu tarz sorunlarla mücadele eden herkesi bu yardımları almaya teşvik ediyorum" dedi.

Hoyle, uyarılara rağmen kurumun itibarını ve yasaları çiğnemeyi tercih edenler için yaptırımların ağır olacağını vurguladı.

JOHNSON'IN OFİSİNİN YAKININDA...

İddialara göre, İngiltere parlamento binasındaki birçok tuvalette kokain adlı uyuşturucu maddenin izlerine rastlandığı belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Parlamento binasında incelenen 12 tuvaletten 11'inde kokain izlerine rastlandığı ve tespit edilen uyuşturucu madde izlerinin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve İçişleri Bakanı Priti Patel'in ofislerinin yakınlarında bulunduğu belirtildi.