İngiliz partiden tarihi karar: Siyonizm ırkçılık ilan edildi
İNGİLTERE ve Galler'de Yeşiller Partisi üyeleri, "Siyonizm ırkçılıktır" başlıklı önergeyi kabul ederek partinin resmi politikası haline getirdi. Yeşiller Partisi'nin Brighton şehrinde düzenlenen yıllık konferansında oylanan "Siyonizm ırkçılıktır" başlıklı önerge, 813'e karşı 1022 oyla kabul edildi. Önergede, siyonizmin "etno-milliyetçi Yahudi devleti"ni destekleyen bir ideoloji olarak tanımlandığı ve "tarihi Filistin'in tamamında tek demokratik Filistin Devleti" kurulmasının desteklendiği belirtildi. Önergede, siyonizmin "diğer tüm ırkçılık biçimleri gibi ele alınması" çağrısı yapıldı. Karar sonrası İsrail, Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski'nin ülkeye girişini yasakladı.
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