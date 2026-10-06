İngiliz partiden tarihi karar: Siyonizm ırkçılık ilan edildi

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. İNGİLTERE ve Galler'de Yeşiller Partisi üyeleri, "Siyonizm ırkçılıktır" başlıklı önergeyi kabul ederek partinin resmi politikası haline getirdi. Yeşiller Partisi'nin Brighton şehrinde düzenlenen yıllık konferansında oylanan "Siyonizm ırkçılıktır" başlıklı önerge, 813'e karşı 1022 oyla kabul edildi. Önergede, siyonizmin "etno-milliyetçi Yahudi devleti"ni destekleyen bir ideoloji olarak tanımlandığı ve "tarihi Filistin'in tamamında tek demokratik Filistin Devleti" kurulmasının desteklendiği belirtildi. Önergede, siyonizmin "diğer tüm ırkçılık biçimleri gibi ele alınması" çağrısı yapıldı. Karar sonrası İsrail, Yeşiller Partisi lideri Zack Polanski'nin ülkeye girişini yasakladı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!