İngiliz posta servisinde iflas çanları! Zarar milyonları aştı

İngiltere'de posta servisi Royal Mail, devam eden grev ve iş dünyasındaki daralmalar nedeniyle ağustos ayına kadar 10 bin kişiyi işten çıkarma planlarını açıkladı. BBC'de yer alan habere göre, İngiliz posta ve kurye servisi, yaklaşık 6 bin kişinin işten çıkarılmasını içeren planın işçilere bildirilmeye başlanacağını duyurdu.

"ZARAR 350 MİLYON STERLİN OLACAK"

Şirketin devam eden grev eylemi ve iş dünyasındaki ekonomik sorunlar nedeniyle daha fazla daralmaya gitmesi bekleniyor.

Şu anda 140 bin kişiyi istihdam eden şirketin personel sayısı, ayrılan kişilerin yerine yenilerinin alınmaması, geçici personelin azaltılması ve fazla mesailerin azaltılması yoluyla ağustos ayına kadar 4 bin kişi daha düşürülecek.