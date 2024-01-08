İngiliz siyasetçi, hükümetten İsrail aleyhindeki soykırım davasını desteklemesini istedi

Corbyn, İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarına maruz kalan Filistinlilerin çektiği acılara dikkati çekti.

Filistin'de binlerce çocuğun tıbbi bakım ve gıda yetersizliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Corbyn, "Gazze'de insanlar açlık ve susuzluktan ölüyor. Hükümet bu olayları canlı izlerken dünyanın bu duruma öfkeli olduğunu anlamıyor mu?" şeklinde konuştu.

Corbyn, "Birçok insan Güney Afrika hükümetinin Gazze'de masum insanların ölümünden İsrail'i sorumlu tutmak için uluslararası mahkemeye gitme girişiminde bulunmasından büyük memnuniyet duyuyor. Hükümet en azından Güney Afrika'nın bu sürecini destekleyemez mi?" dedi.

GÜNEY AFRİKA, İSRAİL HAKKINDA SOYKIRIM DAVASI AÇMIŞTI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasının duruşmasının 11-12 Ocak'ta yapılması bekleniyor.