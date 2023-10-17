İngiliz Sky News’ten skandal yayın! İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar

"YANLIŞLIKLA HASTANEYİ Mİ VURDU..."

Yayında konuşan Sky News Orta Doğu muhabiri Alistair Bunkall, "İsrail ordusu, füze deposunu mu vurdu yoksa doğrudan ya da yanlışlıkla hastaneyi mi vurdu, araştırıyor" ifadesini kullandı.