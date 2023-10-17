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Haberler Dünya Haberleri İngiliz Sky News'ten skandal yayın! İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar
Giriş Tarihi: 17.10.2023 22:48 Son Güncelleme: 17.10.2023 23:06

İngiliz Sky News'ten skandal yayın! İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar

İngiltere merkezli yayın kuruluşu Sky News, İsrail güçlerinin Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından skandal bir yayına imza attı. Sky News muhabiri Alistair Bunkall yayında, hastanelerin sığınağa dönüştüğünü iddia ederek buraların meşru hedef olduğu imasında bulundu.

İngiliz Sky News’ten skandal yayın! İsrail’in Gazze’deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar

Günlerdir sivillere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail güçleri, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombaladı. Korkunç saldırıda en az 500 kişi hayatını kaybetti çok sayıda sivil de yaralandı.

CANLI YAYINDA SKANDAL İFADELER

Gazze'de yaşanan katliama kulaklarını tıkayan Batı medyası ise İsrail'in saldırılarını meşrulaştırma çabasına girdi. İngiltere merkezli yayın kuruluşu Sky News, Kudüs'ten yaptığı canlı yayın sırasında İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısıyla ilgili skandal ifadelere yer verdi.

"YANLIŞLIKLA HASTANEYİ Mİ VURDU..."

Yayında konuşan Sky News Orta Doğu muhabiri Alistair Bunkall, "İsrail ordusu, füze deposunu mu vurdu yoksa doğrudan ya da yanlışlıkla hastaneyi mi vurdu, araştırıyor" ifadesini kullandı.

"HASTANELER SIĞINAĞA DÖNÜŞTÜ"

İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği sivil katliamlarını aklamaya çalışan Bunkall, hastanenin meşru hedef olduğunu ima edip, "Son günlerde bir sığınağa dönüştü" dedi.

İSRAİL'İN ADINI BİLE KULLANMADILAR

Öte yandan, yayın kuruluşunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin bilgi aktarılırken İsrail'in adının dahi geçmemesi dikkat çekti.

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İngiliz Sky News'ten skandal yayın! İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısını aklamaya çalıştılar
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