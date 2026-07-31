İngiliz Telegraph gazetesi: Netanyahu ve Trump, İran’a kara ablukasını görüştü

Telegraph gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu hafta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir iddiaya yer verdi.

KARA ABLUKASI GÖRÜŞÜLDÜ

Haberde, Trump ve Netanyahu'nun İran'a "kara ablukası" uygulamayı görüştükleri öne sürüldü. Haberde planın, İran'ın Irak ve Pakistan gibi komşu ülkelerine sınır geçişlerini kapatmaları için baskı yapılmasını gerektireceği belirtildi. Ancak ülkenin büyüklüğü ve komşu ülkelerinin sayısı göz önüne alındığında bunun tam olarak uygulanmasının büyük ölçüde imkansız olacağı ifade edildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör