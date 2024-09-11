İngiliz The Guardian Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin hayranlıklarını anlattı

"HUZUR VE TARİHLE DOLU BİR DENEYİM SUNDU"

Turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerden birinin de Akdeniz kıyısındaki Çıralı olduğunu kaydeden gezginler, Çıralı'nın sakin plajları ve Likya dönemine ait Olimpos antik kentinin, ziyaretçilere tarih ve doğayla iç içe tatil imkanı sunduğunu kaydetti.

The Guardian'da yorumlarına yer verilen turistlerden Emily White, "Sabahın erken saatlerinde bu antik kalıntılar arasında yürümek, başka hiçbir yerde yaşanamayacak huzur ve tarihle dolu bir deneyim sundu." ifadesini kullandı.

Turistler, Karadeniz kıyısındaki Trabzon yakınlarında Sümela Manastırı'na yapılan zorlu tırmanıştan sonra, yerel lezzetleri keşfetmek için Hamsiköy'e yaptıkları yolcuğu ise başka bir önemli an olarak niteledi. Sütlacı burada tattıklarını belirten gezginler, doğal malzemelerle hazırlanan bu tatlının Türk mutfağının ne kadar özgün ve lezzetli olduğunu kanıtladığını aktardı.