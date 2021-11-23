İngiliz vekil bıçaklanarak öldürülmüştü! Cenaze töreni düzenlendi

İngiltere'de 15 Ekim'de öldürülen Muhafazakar Parti milletvekili David Amess için cenaze töreni düzenlendi. Amess'in parlamentodan alınan tabutu, siyah bir araçla dini törenin yapıldığı başkent Londra'daki Westminster Katedrali'ne götürüldü.

Ülkedeki üst düzey siyasi isimler, 69 yaşında hayatını kaybeden David'e saygılarını sunmak için katedralde toplandı.

Törende İngiltere Başbakanı Boris Johnson, eski başbakanlar Theresa May ve David Cameron ile ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer yer aldı.

Katedraldeki törende, Başpiskopos Claudio Gugerotti, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'un mesajını okudu.

Papa Franciscus, mesajında, Katolik David Amess'in ölümünün ardından yas tutanların "kötülüğe iyilikle savaşma" ve "her zamankinden daha adaletli bir toplum inşa etme" konusundaki kararlılığının güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Başbakan Johnson da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün, sevgili bir meslektaş, kamu görevlisi ve arkadaş olan Sir David Amess'in yasını tutuyor ve siyasete, Southend halkına ve bu ülkeye yaptığı muazzam katkıyı saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.

TERÖR EYLEMİ İLAN EDİLDİ

1997'den bu yana milletvekili olan 69 yaşındaki Amess, seçim bölgesi Essex'teki toplantı sırasında 15 Ekim'de 12.05'te (TSİ 14.05) bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla kez bıçaklamıştı.

Saldırı sonrası 25 yaşındaki zanlı gözaltına alınırken olayın "terör eylemi" olduğu açıklanmıştı.

Saldırganın Somali kökenli Ali Harbi Ali olduğu duyurulmuş, terörle mücadele ekipleri zanlıyla bağlantılı olduğu düşünülen Londra'daki bazı adreslerde arama yapmıştı.

İngiltere'de İşçi Partisi Milletvekili Jo Cox da 2016'da seçim bölgesi Birstall'da uğradığı silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.