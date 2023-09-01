İngilizlerin sağlık sistemi öldürüyor

İ ngiltere'den üçüncü dünya manzaralarına benzer yeni kareler gelmeye devam ediyor. Ülkeyi adeta kaosa sürükleyen havayolu ulaşımındaki ciddi krizin etkileri devam ederken aynı şekilde İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) de çöküntü içinde olduğu ortaya çıktı. Resmi verilere göre NHS listelerinde çoğu yaşlı 120 binden fazla hasta ihmal, geç müdahale ve 18 haftayı bulan gecikmeler nedeniyle hayatını kaybetti. İngiltere'nin en büyük hastaneleri ve sağlık kuruluşlarından bazılarına göreyse veriler sağlıklı şekilde paylaşılmadığı için açıklanan rakamların daha yüksek olması muhtemel görünüyor.Fakat rapor sonuçları, rakamların bir rekor olabileceğini, Kovid pandemisinin zirvesinden bir operasyon beklerken ölenlerin sayısını bile geride bıraktığını gösteriyor. Gerçek rakamların daha da yüksek olması muhtemel. Pandemiden ölen sayısı ise 117 bindi. İşçi Partisi sağlık sözcüsü Wes Streeting, partisinin elde ettiği rakamlara yanıt olarak şunları söyledi: "Rekor sayıda insan, son aylarını acı içinde, asla gelmeyecek tedaviyi bekleyerek geçiriyor. NHS'nin temel sloganı olan "İhtiyacınız olduğunda yanınızda olacağız" vaadi boş çıktı. Muhafazakârlar ne kadar uzun görevde kalırsa, hastalar o kadar uzun süre bekleyecektir" dedi.İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, NHS bekleme listelerini kesmeyi beş temel önceliğinden biri haline getirdini açıklamıştı. Ancak rakamlar, iktidara geldiğinden beri tedavi için bekleyenlerin sayısının 700 bin arttığını gösteriyor. Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı Sözcüsü de "Bu bulgular yanıltıcıdır. Veriler küçük bir örneklem boyutuna dayanmaktadır ve bunun sağlık hizmetindeki resmi yansıttığını öne sürmek yanlıştır. 18 haftalık bekleme sürelerini neredeyse tamamen ortadan kaldırdık" dedi.