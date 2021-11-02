İngiltere 48 saat süre verdi: Fransa geri adım attı...

İNGİLTERE: "KRİZ, 48 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLMELİ"

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise yaptığı açıklamada, "Fransızlar, Manş Adaları ve balıkçılık endüstrimiz de dahil olmak üzere tamamen mantıksız tehditlerde bulundular ve bu tehditleri geri çekmeleri gerekiyor, aksi takdirde harekete geçmek için AB ile olan ticaret anlaşmamızın mekanizmalarını kullanacağız" ifadelerini kullanmış, sorunun önümüzdeki 48 saat içinde çözülmesi gerektiğini söylemişti.