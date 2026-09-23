İngiltere Başbakanı Burnham’dan Gazze mesajı: Filistin’de yaşananlara sessiz kalamayız

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap ettiği konuşmasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının getirdiği sorunlarla 10 yıldır uğraştıklarını söyledi.

Ancak bu durumun avantajlar da sunduğuna dikkati çeken Burnham, "Britanya geri döndü. İstikrarımızı onarıyoruz. Daha dinamik bir ekonomi inşa ediyoruz." diye konuştu.

Zamanın getirdiği sıkıntılara karşı mücadelenin önemli olduğunu aktaran Burnham, artan yaşam maliyetlerinden gelişen teknolojinin getirdiklerine kadar birçok alanda toplumun hayatını iyileştirmeye yönelik adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Burnham, istikrarsızlık ve toplumları bölmeye yönelik güçlerle mücadelenin ulusal güvenlikle alakalı olduğunu belirterek, "Savunmaya yatırım yapmaya devam edecek, NATO'yu ve Avrupa kabiliyetini güçlendirme sözümüze sadık kalacağız. Sert gücümüzü ve caydırıcılığımızı artırmaktan vazgeçmeyeceğiz. Ancak Rusya'nın gerilimi artırma oyununu da oynamayacağız. Rusya'nın aksine çatışma aramıyoruz." dedi.

Askeri güç kadar toplumsal bağların da ülkeleri güçlü kıldığını anlatan Burnham, bu bağların da saldırı altında olduğuna işaret ederek, Rusya'nın uzun süredir dezenformasyon ve yalanlar yayarak halka korku yaymayı amaçladığını söyledi.

Rusya'nın bu çabalarının aşırı sağ söylemi artırdığına vurgu yapan Burnham, "2019'daki genel seçimlerimize müdahalede bulunmak istediklerine dair kanıtlarımız var. Ayrıca korkunç olaylar sonrasında tansiyonu artırmaya çalıştıklarını da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Burnham, Rusya yönetiminin her yıl manipülasyona 1,3 milyar sterlin harcadığını öne sürerek, "İnsanların evlerine kadar ulaşan ve kendi ülkeleri ile toplumları hakkında görüşlerini değiştiren, kötüye gidiş söylemini yayan, toplumda ayrışma ve olumsuzluk hissi yayan bilgilerden bahsediyoruz." dedi.