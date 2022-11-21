İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Brexit’e desteğini yineledi

Sunak, İngiltere'nin ticari ilişkileri hakkında yöneltilen bir soruya, "Ticaret konusunda, bu konuda net olmama izin verin: Benim liderliğimde, İngiltere, Avrupa ile AB yasalarına uyum sağlamaya dayanan herhangi bir ilişki peşinde koşmayacak." yanıtını verdi.

"İNGİLTERE'YE GELENLERİ DURDURACAĞIZ"

İngiltere Başbakanı Sunak, Brexit'e inandığını ve bu yönde oy kullandığını dile getirerek, Brexit'in ülkeye halihazırda muazzam fayda ve fırsatlar sağladığını söyledi.