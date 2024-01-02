İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Zelenskiy ile görüştü

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numaradan yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve Sunak telefonda görüştü.

Rusya'nın Ukrayna'da Noel döneminde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için Zelenskiy'e başsağlığı dileyen Sunak, İngiltere'nin Ukrayna'ya 2024'te de desteğini sürdüreceğini söyledi.

İngiltere'nin sağladığı hava savunma sistemlerinin katkısı ve Ukrayna'nın Karadeniz'deki başarılı karşı saldırılarının da ele alındığı görüşmede Sunak, İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri, sivil ve diplomatik alanda verdiği desteğin detaylarını anlattı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sunak'a, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik hava saldırıları hakkında bilgi verdiğini kaydetti.

Zelenskiy, "Son 5 günde düşman, Ukrayna'ya en az 500 füze ve insansız hava aracı gönderdi." ifadesini kullandı.

Görüşmede Ukrayna ordusunun hava savunma ve uzun menzilli yeteneklerinin daha da güçlendirilmesine odaklanarak savunma alanında işbirliğini ele aldıklarını belirten Zelenskiy, ayrıca Davos'ta yapılacak Ukrayna barış formülü konulu dördüncü danışmanlar toplantısı öncesi tutumları koordine ettiklerini, liderler düzeyinde küresel barış zirvesine hazırlıklarını görüştüklerini bildirdi.