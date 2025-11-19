İngiltere Başbakanı Starmer: ’Müslümanlara Yönelik Nefret Kabul Edilemez’

Starmer, İngiltere Parlamentosu'ndaki haftalık Başbakan'a Sorular oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

CAMİLER VE OKULLAR İÇİN GÜVENLİK FONLARI ARTIRILIYOR

İşçi Partisi Milletvekili Afzal Khan'ın, artan İslam karşıtı nefretle mücadeleye yönelik hükümet adımlarını sorması üzerine Starmer, konuyu gündeme getirdiği için Khan'a teşekkür etti.

Başbakan, toplumda yükselen nefret dalgasının mutlaka ele alınması gerektiğini belirterek, ülke genelindeki camilere ve Müslümanlara ait inanç temelli okullara yönelik güvenlik fonlarının artırıldığını söyledi.

YENİ DESTEK PROGRAMI: NEFRET SUÇLARI YAKINDAN İZLENECEK

Milletvekilinin, bu konuyla mücadeleyi daima güçlü şekilde savunduğunu vurgulayan Starmer, şu ifadeleri kullandı:

"Müslümanlara karşı nefret kabul edilemez ve toplumumuzda yeri yok. Bu olaylardaki artış ele alınmalı. Bu nedenle, ülke çapındaki camileri ve Müslümanlara yönelik inanç temelli okulları korumak için fonları artırıyoruz, Müslümanlara yönelik nefreti izlemek ve mağdurları desteklemek için yeni bir fon duyurduk ve Müslümanlara yönelik nefretin tanımını belirlemek için çalışmaya devam ediyoruz."