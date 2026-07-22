İngiltere Başkonsolosluğu’nun X hesabı İsrail için kapatıldı

İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun kurumsal X hesabı, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere yönelik hak ihlallerini eleştiren paylaşımının ardından askıya alındı. Başkonsolosluğun "UKinJerusalem" isimli kurumsal hesabından önceki gün İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin diplomatik misyonları tarafından hazırlanan ortak bildiri paylaşıldı. İsrail gözaltı merkezleri ve cezaevlerinde tutulan Filistinlilerin sistematik hak ihlallerine maruz kaldığına dikkati çekilen paylaşımın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından hesabın askıya alındığı görüldü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör