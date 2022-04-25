Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Cansız bedenleri kan gölünün içinde bulundu
Giriş Tarihi: 25.4.2022 16:00 Son Güncelleme: 25.4.2022 16:22

İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Cansız bedenleri kan gölünün içinde bulundu

İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Cansız bedenleri kan gölünün içinde bulundu

İngiltere'nin Londra kenti bu sabah korkunç bir olayla sarsıldı. Şehrin güneyindeki bir yerleşim yerinde 4 kişilik ailenin cansız bedenleri evlerinin önünde bulundu. Komşular, olaydan hemen önce dakikalarca süren korkunç çığlıklar duyduğunu söyledi. Bıçakla öldürüldüğü tespit edilen aile için soruşturma sürüyor.

İngiltere bu sabah korkunç bir olayla çalkalanmaya başladı. Londra'nın Güneydoğu bölgesinde 4 kişilik aile evinin önünde ölü bulundu. Olay yerine gelen Scotland Yard dedektifler, 3'ü kadın olmak üzere 4 kişiyi yerde yatarken buldu. Komşular, bir kadının 5 dakika boyunca korkunç çığlıklar attığını söyledi.

"KORKUNÇTU"

Kadın, "Korkunçtu. Birinin rehin tutulduğunu sanakarken bir anda polis, helikopter, ambulanslar duyuldu. Yaklaşık 8-9 polis arabası geldi" dedi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Ekipler, saldırgan ile ailenin birbirini tanıdığı ihtimali üzerinde duruyor. Görgü tanıkları ortalığın resmen 'kan gölüne' döndüğünü söyledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında Delaford Yolu çerçevesinde kordon çekti. Evin önüne adli tıp çadırı kuruldu. Yapılan ilk incelemede ailenin bıçaklandığı ortaya çıktı.

"KOCAM ÇIĞLIKLAR DUYMUŞ"

Başka bir komşu ise "Saat gece 2 civarlarıydı. Bize içeride kalmamız söylendi. Kocam ise çığlıklar, bağrışlar ve kargaşa sesleri duymuş" sözlerine yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Cansız bedenleri kan gölünün içinde bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA