İngiltere bu olayla çalkalanıyor! Cansız bedenleri kan gölünün içinde bulundu

İngiltere bu sabah korkunç bir olayla çalkalanmaya başladı. Londra'nın Güneydoğu bölgesinde 4 kişilik aile evinin önünde ölü bulundu. Olay yerine gelen Scotland Yard dedektifler, 3'ü kadın olmak üzere 4 kişiyi yerde yatarken buldu. Komşular, bir kadının 5 dakika boyunca korkunç çığlıklar attığını söyledi.
"KORKUNÇTU"
Kadın, "Korkunçtu. Birinin rehin tutulduğunu sanakarken bir anda polis, helikopter, ambulanslar duyuldu. Yaklaşık 8-9 polis arabası geldi" dedi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Soruşturma kapsamında Delaford Yolu çerçevesinde kordon çekti. Evin önüne adli tıp çadırı kuruldu. Yapılan ilk incelemede ailenin bıçaklandığı ortaya çıktı.
"KOCAM ÇIĞLIKLAR DUYMUŞ"
Başka bir komşu ise "Saat gece 2 civarlarıydı. Bize içeride kalmamız söylendi. Kocam ise çığlıklar, bağrışlar ve kargaşa sesleri duymuş" sözlerine yer verdi.