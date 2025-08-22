İngiltere çelik devini hükümet kontrolüne aldı

İngiltere'nin üçüncü büyük çelik fabrikası olan Speciality Steels UK (SSUK), iflas mahkemelerinin aldığı karar doğrultusunda zorunlu tasfiyeye gitti.

Sanjeev Gupta'nın metal imparatorluğuna bağlı olan şirketin yüz milyonlarca sterlinlik borçları nedeniyle çöküş yaşadığı bildirildi.

Alınan kararın ardından şirket, bir alıcı bulunana kadar Resmi Tasfiye Memuru ve danışmanlık şirketi Teneo tarafından yönetilecek.

Bu süreçte çalışanların maaşları ve operasyonel masraflar hükümet tarafından karşılanacak. Yaklaşık 1500 işçinin geleceği risk altında bulunuyor.

Çelik sektöründe büyük yankı uyandıran gelişme sonrası, şirketin bağlı olduğu Liberty Steel ise kararı "mantıksız" olarak nitelendirdi.