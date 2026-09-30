İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları: Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankeri vuruldu

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin daha vurulduğunu bildirdi. UKMTO, yayımladığı 3 ayrı duyuruda Hürmüz Boğazı'nda dün 2 petrol tankeri ile 1 LNG tankerinin de vurulduğunu ifade etti.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları: Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankeri vuruldu
AA
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UKMTO tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, doğrulanmış bir kaynağın geminin dün Hürmüz Boğazı'nda kaynağı belirsiz mühimmatla vurulduğunu bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada, yetkililerin olayın boyutlarını incelediği belirtildi.

UKMTO, bugün yayımladığı 3 ayrı duyuruda Hürmüz Boğazı'nda dün 2 petrol tankeri ile 1 LNG tankerinin de vurulduğunu bildirmişti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve daha sonra ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük oranda kısıtlayan İran, boğazdan "izinsiz" geçmek isteyen gemileri hedef alıyor.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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