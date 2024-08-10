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Giriş Tarihi: 10.8.2024 18:05

İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: “İsrail’in okul saldırısının ardından dehşete kapıldım”

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail’in bu sabah El-Tabin Okulu'na düzenlediği saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “İsrail ordusunun El-Tabin Okulu'na düzenlediği saldırı ve yaşanan trajik can kaybının ardından dehşete kapıldım. Acilen bir ateşkes yapılması gerekiyor” dedi.

İHA
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: İsrail’in okul saldırısının ardından dehşete kapıldım

İsrail'in sabah namazı sırasında Gazze şehrindeki El-Tabin Okulu'na düzenlediği ve 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırının ardından tepkiler yükseliyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun El-Tabin Okulu'na düzenlediği saldırı ve yaşanan trajik can kaybının ardından dehşete kapıldım" dedi.
İsrail'in uluslararası hukuka uyması gerektiğini vurgulayan Lammy, "Sivilleri korumak, tüm esirleri serbest bırakmak ve yardımlara yönelik kısıtlamalara son vermek için acilen bir ateşkes yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: “İsrail’in okul saldırısının ardından dehşete kapıldım”
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