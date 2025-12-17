İngiltere "Erasmus+" eğitim programına yeniden dahil oluyor

İngiltere'nin AB'nin iç elektrik piyasasına katılımına ilişkin keşif amaçlı görüşmeleri de sonuçlandırdıklarını aktaran von der Leyen, "Birlikte, bir sonraki AB-İngiltere Zirvesi'ne kadar ortak gündemimizi hayata geçirmeyi sürdürme konusunda kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

AB ve İngiltere 'nin bugün yenilenen stratejik ortaklık kapsamında yeni bir adım attığını belirten von der Leyen, "İngiltere'nin 2027 yılında Erasmus+ programına katılımına ilişkin müzakereleri tamamladık." ifadesini kullandı.

İNGİLTERE VE AB STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASINA VARMIŞTI

İngiltere ve AB, Brexit sonrası ikili ilişkileri yeniden şekillendirecek kapsamlı bir stratejik iş birliği anlaşmasına varmıştı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Artık ileriye bakma zamanı. Eskimiş tartışmaları ve siyasi kavgaları geride bırakıp İngiliz halkı için en iyisini sağlayacak sağduyulu, pratik çözümler bulmanın zamanı geldi. Eğer insanların yaşamlarını burada, ülkemizde iyileştirecekse ortaklarla iş birliği yapmaya hazırız." demişti.