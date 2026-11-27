İngiltere eski askerlerini geri çağırdı
Rusya - Ukrayna savaşı ve İran'ın ABD üslerine yönelik olası misilleme saldırıları ihtimalleri nedeniyle Avrupa'da alarm durumu en üst seviyelere çıkarılmaya başlandı. Polonya Savunma Bakan Yardımcısı, AFP'nin haberine göre dün yaptığı açıklamada, ülkesinin hava sahasının birçok kez ihlal edilmesi ve bu ihlallerden Rusya'nın sorumlu tutulmasının ardından Ukrayna sınırı yakınlarında uçuşa yasak bölge oluşturmayı planladığını duyurdu. İngiltere'nin ise olası İHA tehditlerine karşı savaş uçaklarını geceleri hangarlara taşıdığı iddia edildi. İngiltere'de ayrıca 100 bin eski askere 'savaş hazırlık' mektubu ulaştırıldı. İngiltere Savunma Bakanlığı "stratejik yedek" konumundaki 100 bin eski askere olası bir savaşa hazır olmaları çağrısıyla mektup gönderdi. The Telegraph gazetesinin özel haberine göre Savunma Bakanlığı, 100 bin eski askerin gönüllü olarak eğitim, tatbikat ve NATO tatbikatlarına katılabileceğini belirtti. "Stratejik yedek" konumundaki eski askerlere gönderilen mektupta, bu kişilerden iletişim bilgilerini güncellemeleri ve mevcut iş ve yeteneklerini orduya bildirmeleri istendi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez yedek askerler göreve çağrıldı.
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