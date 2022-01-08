İngiltere eski başbakanı Tony Blair’in unvanı elinden alınabilir

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'a verdiği "şövalyelik unvanı"nın geri alınması için başlatılan imza kampanyasına destek verenlerin sayısı 1 milyonu aştı.

Blair'ın, her yıl sonunda İngiliz Kraliyet Ailesi tarafından verilen "Yeni Yıl Onur" listesi kapsamında, 31 Aralık'ta şövalyelik unvanına layık görüldüğünün açıklanması ülkede tartışmalara neden oldu.

"ASKERLERİN ÖLÜMÜNDEN SORUMLU"

Tony Blair'in şövalyelik unvanının iptali için Agnus Scott tarafından "change.org" sitesinde imza kampanyası başlatıldı. İngiltere'de 1997-2007'de başbakanlık yapan Blair'ın, sayısız masum ve sivilin hayatından ve askerlerin ölümünden "bizzat sorumlu" olduğunu savunan sivil toplum aktivistleri ve insan hakları savunucuları, Blair'ın savaş suçlarından sorumlu tutulması gerektiği görüşünü paylaştı.

Kampanyaya destek verenlerin sayısının, bugün itibarıyla ilk hedef olan 1 milyonu geçmesinin ardından şimdi de 1,5 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor. Blair, Irak'ın kitle imha silahları konusunda İngiliz parlamentosunu yanlış yönlendirmişti.