İngiltere güvenilir haber kaynaklarını öne çıkaracak
İngiltere, sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemeleri sıkılaştırma planları kapsamında, güvenilir haberleri öne çıkarmayı planlıyor. Kültür Bakanlığı, Meta'ya ait Facebook, Alphabet bünyesindeki YouTube ve TikTok gibi platformların, kamu hizmeti yayıncılar BBC, ITV ve Channel 4 gibi diğer güvenilir haber sağlayıcılarının içeriklerini kullanıcıların haber akışlarında daha görünür olmasının zorunlu hâle getirilmesinin değerlendirildiğini bildirdi. İngiltere medya düzenleyicisi Ofcom'un verilerine göre, yetişkinlerin çoğu ve 16-24 yaş grubundaki gençlerin yaklaşık dörtte üçü için sosyal medya temel haber kaynaklarından biri.