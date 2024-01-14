İngiltere ‘haklıyız’ dedi Batı ülkeleri bölündü

ABD ve İngiltere işbirliği ile Kızıldeniz'de İsrail bağlantılı tüm ticari gemilere saldırı düzenleyen Yemen'deki Husilere düzenlenen saldırıların yankıları sürüyor. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, "Gemilere saldıranlara karşı harekete geçmekte haklıyız" dedi. Saldırıların orantılı ve hukuki olduğunu belirten Cameron, saldırıların devam etmesi halinde Husi hedeflerini yeniden vurabileceklerini vurguladı. Öte yandan bazı savaş uçaklarının Güney Kıbrıs'taki Kıbrıs İngiliz askeri üssünden biri olan "Ağrotur" üssünü kullanması tartışmalara neden oldu. Ancak, Rum Yönetimi, İngiltere'yle iletişim halinde olduklarını açıklamakla yetiniyor.Husiler, İsrail aleyhindeki askeri operasyonlarına ve İsrail gemilerinin Kızıldeniz'den geçişini engellemeye devam edeceklerini açıklarken Batı'daki bölünmüşlük dikkat çekiyor. ABD ve İngiltere'nin geçtiğimiz cuma gününden beri hava ve deniz saldırıları düzenlemesine İtalya, İspanya ve Fransa'dan beklenilenin aksine kısmi destek geldi. Hollanda, Avustralya, Kanada, Almanya, Danimarka, Yeni Zelanda saldırıyı desteklemişti.