İngiltere ile Ukrayna arasında savunma ve ticaret anlaşması imzalandı

İngiltere Ticaret Bakanı Greg Hands liderliğinde Ukrayna'ya giden 30 kadar İngiliz savunma ve güvenlik şirketi, ziyaret kapsamında Ukraynalı muadilleriyle görüştü. Görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşmayla İngiliz şirketleri, Ukrayna ordusu ve Ukraynalı şirketler arasında stratejik askeri onarım tesisleri kurmaktan sivil altyapıyı yeniden inşa etmeye ve siber saldırılara karşı savunma teknolojisi uygulamaya kadar bir çok alanda birlikte çalışacak.

"BU ARTIK BİR ENDÜSTRİYEL ÜRETİM SAVAŞIDIR"

İngiltere savunma satın alımından sorumlu Bakan James Cartlidge anlaşmayla ilgili dün "Bu artık bir endüstriyel üretim savaşıdır ve bu nedenle ilgili endüstriyel üslerimizin kabiliyetini, kapasitesini, yaratıcılığını ve yenilikçiliğini ortaya çıkarmamız çok önemlidir" dedi.

ALTYAPI DA YENİDEN İNŞA EDİLECEK

İngiltere hükümetinden konuyla ilgili açıklamada "İngiltere'nin özel sektörü Ukrayna'nın toparlanmasında önemli bir rol oynuyor. Misyonun bir parçası olarak, Ukrayna'nın altyapısının yeniden inşası konusunda uzmanlık sağlayan Birleşik Krallık-Ukrayna Altyapı Görev Gücü, Ticaret Bakanı Greg Hands ve Başbakan Yardımcısı Oleksandr Kubrakov ile bir araya gelerek Ukrayna'nın yeniden inşa çabalarına daha fazla destek verilmesi konusunda anlaştılar" denildi.