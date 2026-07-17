İngiltere, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu "Ulusal Güvenlik Tehdidi’ ilan etti

İngiltere'de İçişleri Bakanı Shabana Mahmood'un geçtiğimiz pazartesi günü Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında parlamentoya sunulan karar taslağı onaylandı. Karara göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran bağlantılı başka bir grup olan Sağ Muhafızları İslam Hareketi (IMCR) ve Rusya ile bağlantılı GRU Gönüllü Birlikleri'ni "Ulusal Güvenlik Tehdidi' olarak ilan edildi.