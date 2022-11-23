İngiltere İskoçya’nın bağımsızlık referandumuna son noktayı koydu

İngiltere'de Yüksek Mahkeme, İngiliz parlamentosunun izni olmadan İskoçya'nın bağımsızlığını kazanması için ikinci bir referandumun düzenleyemeyeceği yönünde karar verdi. Yüksek Mahkeme'nin oy birliğiyle aldığı kararda, İngiliz parlamentosunun onayı olmadan İskoçya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanması için yeni bir referandumun düzenleyemeyeceği bildirildi.

Mahkeme Başkanı Robert Reed, yaptığı açıklamada, "İskoçya'nın, ikinci bir referandumun İngiliz parlamentosuyla ilgili olmadığı yönündeki iddiası"nı reddetti ve referandumun sadece "hukuki etkisinin değil, maddi etkisinin" de dikkate alınması gerektiğini söyledi.

"İSKOÇ PARLAMENTOSUNUN YETKİSİ YOK"

Reed, "İskoç parlamentosu, İskoçya'nın bağımsızlığı konusunda bir referandum için yasama yetkisine sahip değil." değerlendirmesinde bulundu. İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, İskoçya'nın İngiltere'den bağımsızlığını kazanması için ikinci bir referandumun, Yüksek Mahkemenin lehte karar vermesi halinde 19 Ekim 2023'te yapılabileceğini duyurmuştu.

İngiliz parlamentosundan izin alınmasını zorunlu kılan yasaya karşı mahkemeye başvuran Sturgeon, Yüksek Mahkemenin İskoç parlamentosunun referandum düzenlemeye yönelik yetkisinin olup olmadığını değerlendireceğini aktarmıştı.