İngiltere Kralı Charles ABD’de: 9 yıl sonra devlet düzeyinde ilk ziyaret

İngiltere Kralı Charles ve eşi Kraliçe Camilla, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in 2007'deki ziyaretinden bu yana bir İngiltere hükümdarının ABD'ye yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında Beyaz Saray'a ulaştı.

Burada ABD Başkanı Donald Trump ve First Lady Melania Trump tarafından karşılanan çift, İngiltere Büyükelçiliği'nde onurlarına düzenlenen açık hava davetine katılıldı.

KRAL CHARLES'I YOĞUN BİR PROGRAM BEKLİYOR

İngiltere Kralı III. Charles'ın, 4 günlük ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile ikili bir görüşme gerçekleştirmesi, ABD Kongresi'nin ortak oturumunda bir konuşma yapması ve Beyaz Saray'da onurlarına düzenlenecek resmî Devlet Yemeği'ne (State Dinner) katılması bekleniyor. Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın daha sonra New York'a geçerek 11 Eylül anıtını ziyaret etmesi ve ardından Virginia'da kültürel etkinliklere katılması planlanıyor.