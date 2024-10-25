İngiltere Kralı Charles günah çıkardı: Köleliğin etkileri sürüyor

Pasifik Adaları ülkesi Samoa'nın başkenti Apia'da 56 ülkenin liderlerinin katılımıyla düzenlenen CHOGM'de konuşan Kral Charles, sömürgecilik, iklim krizi ve kalkınma alanında karşılaşılan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiliz Milletler Topluluğu'nun dört bir yanındaki insanları dinlediğinde sömürgecilik döneminin "acı veren" etkilerinin sürdüğünün anlaşıldığını ifade eden Kral Charles, topluluğun paylaştığı ortak tarihi anlamanın gelecekte doğru seçimler yaparken önemli olduğunu söyledi.

Charles, "Hiçbirimiz geçmişi değiştiremeyiz ama geçmişten ders çıkarabilir ve süregelen eşitsizlikleri düzeltmek için yaratıcı yöntemler bulabiliriz." dedi.

Öte yandan, İngiliz Milletler Topluluğu'nun bazı liderleri, 3. Charles'ın platformu, İngiltere'nin sömürgecilik geçmişi ve transatlantik köle ticaretindeki rolü için özür dileme fırsatı olarak kullanabileceğini düşünürken, Kral konuşmasında bu konuya doğrudan değinmedi. İngiltere, köle ticaretindeki rolü için hiçbir zaman resmi olarak özür dilemedi.