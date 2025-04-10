İngiltere Kralı Charles ve Kraliçe Camilla Papa’yı ziyaret etti

İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve Kraliçe Camilla, İtalya'ya gerçekleştirdikleri resmi ziyaret kapsamında Vatikan'da Papa Francis ile görüştü. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kral ve Kraliçe'nin, Papa'nın kendilerini ağırlamasından ve dileklerini şahsen iletebilmekten büyük memnuniyet duydukları bildirildi.

Papa, çifti Vatikan'daki Santa Marta Konukevi'nde kabul etti. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmede taraflar, karşılıklı iyi dileklerini sundu.