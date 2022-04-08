İngiltere Kraliyet Donanması’nda akılalmaz hırsızlık! Büyük güvenlik açığı...

"ORDUMUZUN KIT KAYNAKLARINI ÇALDILAR"

İngiliz Savunma Bakanlığı için büyük bir utanç kaynağı olarak nitelendirilen soygunla ilgili konuşan bir yetkili, "Alınan yakıt, tamirden geçen gemi için güç kaynağı işlevi görüyordu. Bu yakıt, savaş gemisi Bulwark'ın boyutu ve jeneratörün büyüklüğü düşünüldüğünde, küçük bir kasaba için elektrik üretmekle eş değer.

Nöbetçilerden biri, limandaki yakıt tankerinin hareketinden şüphelenince araç durduruldu. Hiçbir personel bu soyguna dahil olmasa da, Donanma bu duruma çok kızgın. Bulwark, amfibi bir savaş gemisidir ve İngiltere'nin savunmasının hayati bir parçasıdır. Bu şekilde korunmasız bırakılması tam anlamıyla rezillik ve Babcock'un yanıtlaması gereken soruları var" ifadelerini kullandı.