İngiltere Kraliyet Donanması’nda akılalmaz hırsızlık! Büyük güvenlik açığı...

Rusya Ukrayna savaşının küresel ölçekteki etkileri devam ediyor. Savaşla beraber tüm dünyayı etkileyen boyutta bir akaryakıt krizi baş gösterirken, İngiltere'den gelen bir haber ülke gündemine damgasını vurdu. Ülke basınına yansıyan haberlere göre, akaryakıt fiyatlarının rekor seviyeye ulaştığı şu günlerde hırsızlar, İngiltere Kraliyet Donanması'nı hedef aldı. Donanmaya ait HMS Bulwark savaş gemisinden tam 250 bin sterlin değerinde (yaklaşık 5 milyon TL) mazot çalındı.
TANKERLERLE KAÇTILAR
Mazot soygununun haftalar boyu sürdüğü devam edilirken, bunun Donanma tarafından fark edilmemiş olması büyük tepki çekti. İngiliz kaynaklar, hırsızların HMS Bulwark'a yakıt taşıyan tankerlerle kaçtığını aktardı.
Hırsızlık olayının, sivil muhafızların Devon, Plymouth'ta HMNB Devonport'tan ayrılmaya çalışan bir tanker şoförünü kontrol etmeye gittiğinde ortaya çıktığını belirten İngiliz kaynaklar, bu denetimin ardından ise alarm verildiğini söyledi.
"ORDUMUZUN KIT KAYNAKLARINI ÇALDILAR"
İngiliz Savunma Bakanlığı için büyük bir utanç kaynağı olarak nitelendirilen soygunla ilgili konuşan bir yetkili, "Alınan yakıt, tamirden geçen gemi için güç kaynağı işlevi görüyordu. Bu yakıt, savaş gemisi Bulwark'ın boyutu ve jeneratörün büyüklüğü düşünüldüğünde, küçük bir kasaba için elektrik üretmekle eş değer.
Nöbetçilerden biri, limandaki yakıt tankerinin hareketinden şüphelenince araç durduruldu. Hiçbir personel bu soyguna dahil olmasa da, Donanma bu duruma çok kızgın. Bulwark, amfibi bir savaş gemisidir ve İngiltere'nin savunmasının hayati bir parçasıdır. Bu şekilde korunmasız bırakılması tam anlamıyla rezillik ve Babcock'un yanıtlaması gereken soruları var" ifadelerini kullandı.
Çalıntı yakıtın 325 denizci ve 405 asker taşıyan 19 bin 560 tonluk taarruz gemisine güç sağlayan jeneratörlerin doldurulmasında kullanıldığı belirtilirken, tepkiler de peş peşe geldi. Plymouth Sutton ve Devonport Milletvekili Luke Pollard, konuyla ilgili, "Kraliyet Donanması savaş gemisinden yakıt hırsızlığı sadece suç değil, aynı zamanda ulusal bir kriz döneminde ordumuzdan kıt kaynakları da çalınıyor. Silahlı kuvvetler giderek daha fazla kesintiyle karşı karşıya kalırken, bu kadar büyük miktarda yakıtın çalınması sadece utanç verici olmakla kalmıyor, aynı zamanda en güvenli deniz üslerimizden birinde güvenlik konusunda ciddi soruları gündeme getiriyor." açıklamasında bulundu.
Skandal soygun olayında, güvenlik ihlaliyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.