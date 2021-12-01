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Giriş Tarihi: 1.12.2021 12:37 Son Güncelleme: 1.12.2021 12:46

İngiltere ordusunda yeni dönem! AIDS olanlar…

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
İngiltere ordusunda yeni dönem! AIDS olanlar…

İngiliz silahlı kuvvetleri, orduya kabul edilecek personellere yönelik yeni bir düzenleme yayınladı. Yeni düzenlemede, HIV pozitif olanlara ilişkin de ses getiren bir madde yer aldı.

İngiliz silahlı kuvvetleri, asker alımı kurallarına güncelleme getirdi. Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından duyurulan yeni kararda HIV pozitif olan kişilere ilişkin de yeni bir düzenleme getirildi.

AYRIMCILIĞA KARŞI MÜCADELE

Yapılan açıklamada, HIV pozitif, yani AIDS olan kişilerin orduya kabulünün artık mümkün olduğu belirtildi.

Dünya AIDS Günü olan 1 Aralık gününde duyurulan karar, ülke basınında oldukça konuşuldu.

Yeni düzenlemede, AIDS olan kişilerin ordudan muaf tutulmayacağı, aksine gerekli tıbbi desteğin de sağlanmasıyla birlikte ordunun ileri düzey bölümlerindeki pozisyonlarda yer almalarının amaçlandığı belirtildi.

Bu kararın, AIDS'li kişilere yönelik ayrımcılıkla mücadele kapsamında alındığı öğrenildi.

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İngiltere ordusunda yeni dönem! AIDS olanlar…
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