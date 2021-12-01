İngiltere ordusunda yeni dönem! AIDS olanlar…

İngiliz silahlı kuvvetleri, asker alımı kurallarına güncelleme getirdi. Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından duyurulan yeni kararda HIV pozitif olan kişilere ilişkin de yeni bir düzenleme getirildi.
AYRIMCILIĞA KARŞI MÜCADELE
Yapılan açıklamada, HIV pozitif, yani AIDS olan kişilerin orduya kabulünün artık mümkün olduğu belirtildi.
Dünya AIDS Günü olan 1 Aralık gününde duyurulan karar, ülke basınında oldukça konuşuldu.
Yeni düzenlemede, AIDS olan kişilerin ordudan muaf tutulmayacağı, aksine gerekli tıbbi desteğin de sağlanmasıyla birlikte ordunun ileri düzey bölümlerindeki pozisyonlarda yer almalarının amaçlandığı belirtildi.
Bu kararın, AIDS'li kişilere yönelik ayrımcılıkla mücadele kapsamında alındığı öğrenildi.