İngiltere ordusunda yeni dönem! AIDS olanlar…

İngiliz silahlı kuvvetleri, asker alımı kurallarına güncelleme getirdi. Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından duyurulan yeni kararda HIV pozitif olan kişilere ilişkin de yeni bir düzenleme getirildi.

AYRIMCILIĞA KARŞI MÜCADELE

Yapılan açıklamada, HIV pozitif, yani AIDS olan kişilerin orduya kabulünün artık mümkün olduğu belirtildi.

Dünya AIDS Günü olan 1 Aralık gününde duyurulan karar, ülke basınında oldukça konuşuldu.