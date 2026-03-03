Haberler

İngiltere Orta Doğu’daki vatandaşlarının tahliyesine başlayacak!

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, gelecek günlerde Umman üzerinden Orta Doğu'daki İngiliz vatandaşlarının tahliyesine başlanacağını açıkladı. Cooper açıklamasının devamında önceliğin dezavantajlı vatandaşlarda olacağını aktardı.

Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 18:55

İngiltere Parlamentosu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Cooper, bugüne kadar 130 bin İngiliz'in, İran'ın hedef aldığı Orta Doğu ülkelerinde bulunduğuna dair Bakanlığa bildirim yaptığını söyledi.

Bu ülkelerin birçoğunda hava sahasının kapalı olduğunu hatırlatan Cooper, "Bölge ülkelerindeki mevkidaşlarımla temas halindeyim. Dün Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'yla yaptığım görüşmede harika bir destek aldık. Güvenli olduğu takdirde bazı tahliye uçuşlarını güvence altına alacaklar." dedi.