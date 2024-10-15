İngiltere Roblox oyununa karşı alarmda: Çocuklar istismar ediliyor!

DİJİTAL ORTAMA KATI KURALLAR İSTEDİLER

Çocukların çevrim içi ortamlarda güvenliğiyle ilgili çalışmalar yürüten aktivist gruplar ise Ofcom'a Çevrim İçi Güvenlik Yasasını ciddi şekilde uygulama ve teknoloji şirketlerine katı kurallar getirme çağrısı yaptı.

Çevrim içi ortamlarda maruz kaldığı şiddet görüntüleri üzerine intihar eden Molly Russell'ın ailesi tarafından kurulan Molly Russell Vakfı, yasanın uygulamasından ve kuralları belirlemeden sorumlu olan Ofcom'un Roblox gibi platformlara karşı atacağı adımların önemini vurguladı.

Molly Russell Vakfının Üst Yöneticisi Andy Burrows, Hindenburg'un Roblox'un raporuyla ilgili açıklamasında, "(Rapor) Çocuk güvenliğine ilişkin eksikliklerin bir arıza değil platformların tasarımı ve işleyişindeki sistemsel bir başarısızlık olduğuna ilişkin artan kanıtların altını çiziyor." ifadelerini kullandı.

Burrows, Çevrim İçi Güvenlik Yasasının çocukları korumak için geçerli en etkili yol olduğunu kaydederken güvenlik açıklarının önüne ise Ofcom'un atacağı güçlü ve kararlı adımlarla geçilebileceğini savundu.

Çocukların internet ortamındaki haklarıyla ilgili çalışmalar yürüten Lordlar Kamarası üyesi Barones Beeban Kidron ise "Roblox tüketiciye yönelik bir ürünse ve ticareti yapılıyorsa çocuklar için güvenli olması ve istismarcılarla çocukların bir araya gelmemesini sağlayacak şekilde tasarlanmış mekanizmalara sahip olması gerekir." değerlendirmesini yaptı.

Kidron, yasanın uygulanabilmesi için güçlü siyasi liderliğin olması gerektiğine işaret etti.