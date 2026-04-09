İngiltere, Rusya’nın denizaltı operasyonunu ifşa etti: “Putin’e şunu söylüyorum, sizi görüyoruz”
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rusya'nın İngiliz sularında ve çevresinde gizli bir denizaltı operasyonu yürüttüğünü duyurdu. Healey konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İngiliz ordusunun müdahalesi sonrası denizaltıların geri çekilmek zorunda kaldığını ifade ederken Putin’e seslenerek, “Bu açıklamayı Rusya'nın bu faaliyetini kınamak için yapıyorum. Başkan Putin'e şunu söylüyorum: Sizi görüyoruz, kablolarımız ve boru hatlarımız üzerindeki faaliyetlerinizi görüyoruz.” dedi.
İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Atlantik'teki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Healey, İngiltere'nin İngiliz sularında ve çevresinde "bir Rus denizaltı operasyonunu" tespit ettiğini açıkladı. Healey, "Son birkaç haftadır gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken, İngiltere; Norveç ve diğer müttefikleriyle birlikte İngiltere'nin kuzeyindeki Atlantik'te artan Rus faaliyetlerine müdahale etti. Rus operasyonu, bir Rus Akula sınıfı denizaltısı ve Rusya Derin Deniz Araştırmaları Ana Müdürlüğüne (GUGI) ait 2 özel denizaltı aracını içeriyordu.
Geçtiğimiz Kasım ayında, GUGI birimlerinin, casus gemisi YANTAR da dahil olmak üzere Başkan Putin tarafından İngiltere ve müttefiklerine karşı, özellikle kritik denizaltı altyapısı konusunda hibrit savaş faaliyetleri yürütmek üzere yönlendirilen gemiler olduğunu açıklamıştım. Bugün ilk kez GUGI üssünün ve bu gemilerin görüntülerini yayınlıyoruz. Bunlar, barış zamanında su altı altyapısını gözetlemek ve çatışma zamanında sabotaj yapmak için tasarlanmıştır. Rus denizaltılarına karşılık olarak bu gemilerin her türlü kötü niyetli faaliyetini izlemek ve caydırmak için Silahlı Kuvvetlerimizi görevlendirdiğimi teyit edebilirim" ifadelerini kullandı.
"RUS DENİZALTILARI GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI"
Healey, İngiliz sularında ve çevresinde faaliyet yürüten Rus denizaltılarının 7/24 izlendiğini belirterek, "İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir savaş gemisi ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir P8 uçağı, müttefik ülkelerin uçaklarıyla birlikte Rus denizaltılarının 7/24 izlenmesini sağladı. Akula denizaltısı, yakından takip edildikten sonra Rusya'ya doğru geri çekildi ve biz de sularımızda ve çevresinde 2 GUGI denizaltısını izlemeye devam ettik" bilgisini paylaştı. Healey, "GUGI denizaltıları İngiliz sularını terk ederek kuzeye doğru yol aldı ve 1 aydan uzun süren bu operasyon sona erdi. Uçağımız 450 saatten fazla uçtu. Fırkateynimiz birkaç bin deniz mili yol kat etti. Müdahalede 500 İngiliz personeli görev aldı" diye konuştu.