İngiltere, Rusya’nın denizaltı operasyonunu ifşa etti: “Putin’e şunu söylüyorum, sizi görüyoruz”

"PUTİN'E ŞUNU SÖYLÜYORUM: SİZİ GÖRÜYORUZ"

Healey, "Bu açıklamayı Rusya'nın bu faaliyetini kınamak için yapıyorum. Başkan Putin'e şunu söylüyorum: Sizi görüyoruz, kablolarımız ve boru hatlarımız üzerindeki faaliyetlerinizi görüyoruz. Bunlara zarar verme girişimine müsamaha gösterilmeyecek ve bunların ciddi sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı. İngiliz sularının önemine değinen Healey, "Bu durum, özellikle İngiltere için deniz tabanının neden önemli olduğunu da bize hatırlatıyor. Biz bir ada ülkesiyiz. Bağlantı, ekonomimiz ve güvenliğimiz için her şeydir ve sularımızın altında yaşam biçimimizin bağlı olduğu geniş bir kablo ve boru hattı ağı bulunmaktadır. Evlerimizi ısıtan gazın yarısı. Uluslararası telekomünikasyon ve veri trafiğinin yüzde 99'u. Her gün trilyonlarca sterlinlik küresel ticaret. Deniz tabanının bizim için bu kadar önemli olmasının nedenleri, onu düşmanlarımız için de başlıca hedef haline getiren nedenlerdir" şeklinde konuştu.