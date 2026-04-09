İngiltere, Rusya’nın denizaltı operasyonunu ifşa etti: “Putin’e şunu söylüyorum, sizi görüyoruz”

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Rusya'nın İngiliz sularında ve çevresinde gizli bir denizaltı operasyonu yürüttüğünü duyurdu. Healey konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İngiliz ordusunun müdahalesi sonrası denizaltıların geri çekilmek zorunda kaldığını ifade ederken Putin’e seslenerek, “Bu açıklamayı Rusya'nın bu faaliyetini kınamak için yapıyorum. Başkan Putin'e şunu söylüyorum: Sizi görüyoruz, kablolarımız ve boru hatlarımız üzerindeki faaliyetlerinizi görüyoruz.” dedi.

İHA

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Başbakanlık konutunda düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Atlantik'teki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Healey, İngiltere'nin İngiliz sularında ve çevresinde "bir Rus denizaltı operasyonunu" tespit ettiğini açıkladı. Healey, "Son birkaç haftadır gözler Orta Doğu'ya çevrilmişken, İngiltere; Norveç ve diğer müttefikleriyle birlikte İngiltere'nin kuzeyindeki Atlantik'te artan Rus faaliyetlerine müdahale etti. Rus operasyonu, bir Rus Akula sınıfı denizaltısı ve Rusya Derin Deniz Araştırmaları Ana Müdürlüğüne (GUGI) ait 2 özel denizaltı aracını içeriyordu.

Geçtiğimiz Kasım ayında, GUGI birimlerinin, casus gemisi YANTAR da dahil olmak üzere Başkan Putin tarafından İngiltere ve müttefiklerine karşı, özellikle kritik denizaltı altyapısı konusunda hibrit savaş faaliyetleri yürütmek üzere yönlendirilen gemiler olduğunu açıklamıştım. Bugün ilk kez GUGI üssünün ve bu gemilerin görüntülerini yayınlıyoruz. Bunlar, barış zamanında su altı altyapısını gözetlemek ve çatışma zamanında sabotaj yapmak için tasarlanmıştır. Rus denizaltılarına karşılık olarak bu gemilerin her türlü kötü niyetli faaliyetini izlemek ve caydırmak için Silahlı Kuvvetlerimizi görevlendirdiğimi teyit edebilirim" ifadelerini kullandı.

"RUS DENİZALTILARI GERİ ÇEKİLMEK ZORUNDA KALDI"

Healey, İngiliz sularında ve çevresinde faaliyet yürüten Rus denizaltılarının 7/24 izlendiğini belirterek, "İngiliz Kraliyet Donanması'na ait bir savaş gemisi ve Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir P8 uçağı, müttefik ülkelerin uçaklarıyla birlikte Rus denizaltılarının 7/24 izlenmesini sağladı. Akula denizaltısı, yakından takip edildikten sonra Rusya'ya doğru geri çekildi ve biz de sularımızda ve çevresinde 2 GUGI denizaltısını izlemeye devam ettik" bilgisini paylaştı. Healey, "GUGI denizaltıları İngiliz sularını terk ederek kuzeye doğru yol aldı ve 1 aydan uzun süren bu operasyon sona erdi. Uçağımız 450 saatten fazla uçtu. Fırkateynimiz birkaç bin deniz mili yol kat etti. Müdahalede 500 İngiliz personeli görev aldı" diye konuştu.

"PUTİN'E ŞUNU SÖYLÜYORUM: SİZİ GÖRÜYORUZ"

Healey, "Bu açıklamayı Rusya'nın bu faaliyetini kınamak için yapıyorum. Başkan Putin'e şunu söylüyorum: Sizi görüyoruz, kablolarımız ve boru hatlarımız üzerindeki faaliyetlerinizi görüyoruz. Bunlara zarar verme girişimine müsamaha gösterilmeyecek ve bunların ciddi sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı. İngiliz sularının önemine değinen Healey, "Bu durum, özellikle İngiltere için deniz tabanının neden önemli olduğunu da bize hatırlatıyor. Biz bir ada ülkesiyiz. Bağlantı, ekonomimiz ve güvenliğimiz için her şeydir ve sularımızın altında yaşam biçimimizin bağlı olduğu geniş bir kablo ve boru hattı ağı bulunmaktadır. Evlerimizi ısıtan gazın yarısı. Uluslararası telekomünikasyon ve veri trafiğinin yüzde 99'u. Her gün trilyonlarca sterlinlik küresel ticaret. Deniz tabanının bizim için bu kadar önemli olmasının nedenleri, onu düşmanlarımız için de başlıca hedef haline getiren nedenlerdir" şeklinde konuştu.

"PUTİN'İN GİZLİ OPERASYONU BAŞARISIZ OLDU"

İngiliz sularının korunması için alınan önlemlere değinen Healey, "İngiltere'nin denizaltı ağı son derece dayanıklıdır. Ancak tehditler artıyor. Bu nedenle onu korumak için eylemlerimizi hızlandırıyoruz. Hayati önem taşıyan P8 denizaltı avlama uçaklarımız için ek 100 milyon sterlin ayırıyoruz. En yeni otonom teknolojileri en iyi savaş gemileri ve uçaklarla birleştirerek İngiliz yapımı hibrit bir deniz gücü oluşturmak amacıyla Atlantik Bastion programını başlattık. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana savunma harcamalarında en büyük ve sürekli artışı gerçekleştiriyoruz.

Böylece önceki hükümet dönemindeki yetersiz finansman uygulamalarına son veriyoruz. Stratejik Savunma İncelememiz, İngiltere'nin tüm alanlarda artan Rus saldırganlığıyla karşı karşıya olduğunu doğruluyor. Kuzey Kutbu, Orta Doğu'da mevcut çatışma patlak verdiğinde olduğu kadar bugün de İngiltere'nin güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Putin'in gizli operasyonu başarısız oldu, çünkü bu hükümet en önemli görevimiz olan İngiltere'yi koruma görevini yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

RUSYA'YA UYARI

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise yaptığı açıklamada, "Putin'in saldırganlığının bedelini, İngiliz halkının hane halkı faturalarında ödemesini engellemeye kararlıyım. Bu nedenle Rusya'nın kararlılığımızı sınamaya çalışan istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini ortaya çıkarmaktan ve harekete geçmekten çekinmeyeceğiz. Silahlı Kuvvetlerimiz dünyanın en iyileri arasında yer almaktadır ve İngiliz halkı, bu hükümetin ulusal ve ekonomik güvenliğimizi savunmak için dünyanın neresinde gerekirse gereksin, her şeyi yapacağından şüphe duymamalıdır" ifadelerini kullandı.

