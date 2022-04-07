İngiltere Rusya’ya yaptırımları artırdı

RUS EKONOMİSİNE BÜYÜK DARBE OLACAK



İngiltere'den Rusya'ya yapılan tüm yeni dış yatırımların sona erdiğini belirtilen açıklamada, 2020'de İngiltere'nin Rusya'daki yatırım miktarının 11 milyar poundun üzerinde olduğu ve bunun Rus ekonomisine başka bir büyük darbe olacağı aktarıldı.



İngiltere'nin bu yılın sonuna kadar Rus kömür ve petrolüne olan tüm bağımlılığını sona erdireceği belirtilen açıklamada, bunun ardından ise İngiltere'nin mümkün olan en kısa sürede Rusya'dan gaz ithalatını sona erdireceği ifade edildi.



Gelecek haftadan itibaren, önemli petrol arıtma ekipmanı ve katalizörlerinin ihracatının da yasaklanacağı aktarılan açıklamada, bunun Rusya'nın petrol üretme ve ihraç etme kabiliyetini azaltacağı ve sadece endüstrinin finansmanını değil bir bütün olarak yeteneklerini de hedef aldığı ifade edildi.