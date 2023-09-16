İngiltere sahipsiz köpekleri uyutuyor

Türkiye'nin de gündemden düşmeyen sokaklardaki sahipsiz köpekler dünyanın birçok köşesinde toplum sağlığı sorunu olarak görülüyor. Ülkeler bu sorunu yeni yasalar ve düzenlemelerle çözmeye çalışıyor. Bunların başında sahipsiz hayvanların toplatılması, barınaklarda tutulması, sahiplendirilmesi ve uyutulması geliyor. İşte Avrupa'nın başıboş köpeklerle ilgili uygulamaları:İngiltere, sokaklarında sahipsiz hayvanların görülmediği Avrupa ülkelerden biri. Tüm köpeklere, sahibinin bilgilerini içeren mikroçip takma zorunluluğu bulunuyor. Sokakta sahipsiz köpek bulan vatandaşlar, belediye ya da sahipsiz hayvanlara yardım eden sivil toplum örgütlerine haber veriyor. Ülkede 1 hafta içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor. Sahipsiz köpekleri sahiplendiren Dogs Trust'ın 1 Nisan 2021- 31 Mart 2022 tarihlerinde hazırladığı rapora göre, ülke genelinde belediyeler 17 bin 243 köpeği sokaklardan topladı. Bu köpeklerin yüzde 54'ünü sahipleri teslim aldı. Yüzde 8'i başka vatandaşlarca sahiplenildi. Yüzde 21'i barınaklarda korumaya alındı. Yüzde 1'ine denk gelen 240'ı ise uyutuldu.Almanya, sahipsiz köpekleri mutlaka barınaklarda topluyor. Ülkede 10.6 milyon evcil köpek bulunuyor. Sokaktan toplanan başıboş hayvanlar sahipleri 6 ay içinde barınağa gelmezse sahiplendiriliyor. Sahiplendirilemeyenler ise sürekli barınakta tutuluyor.Fransa'da her yıl 100 bin sahipsiz hayvan sokaklardan toplanıyor. Terk edilen köpeklerin ülke genelinde 800 kadar barınakta bakımı sağlanıyor. Sokaklarda sahipsiz gezen hayvan bulunmuyor. Halka açık alanlarda köpeklerin tasmayla dolaştırılması zorunlu. Ülkede sokağa terk edilen hayvanların sahiplenmeden önceki son durağı barınaklar oluyor.Yunanistan ise sahipsiz hayvan sayısının artmasının önüne kısırlaştırmayla geçiyor.