İngiltere sığınmacılardan 10 bin sterlin alacak
İngiltere'de sığınma hakkı verilen kişiler çalışmaya başladıktan sonra barınma ve destek masraflarına karşılık yaklaşık 10 bin sterlin geri ödemek zorunda kalıyor. İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, değişikliklerin sığınma desteğinin bir hak olduğu kadar sorumluluk da olduğunu söyledi. Oxford Üniversitesi Göç Gözlemevi Direktörü Dr. Madeleine Sumpiton ise göçmenlik sisteminin kısıtlandığını belirtti. Göçmenlik ve Sığınma Yasası kapsamındaki yeni düzenleme, yeterli geliri olan tüm yetişkinlerden maliyetlerin geri alınmasını hedefliyor. Çalışma hakkına sahip sığınmacılar, kalıcı yerleşim hakkı kazanmadan önce sabit ücreti ödemek zorunda kalacak.