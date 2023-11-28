İngiltere son anda kapıyı gösterdi: Miçotakis’e ‘muz cumhuriyeti’ şoku! Türkiye detayı dikkat çekti…

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile randevusuna sadece saatler kala görüşmeyi iptal etmesine Yunan siyasilerden tepkiler sürerken, Yunan Çözümü Partisi (Elliniki Lisi), bu iptal yaşanırken İngiltere'nin Türkiye ile savunma anlaşması imzalamış olmasını da eleştirdi.

"BU AKILALMAZ BİR TAHRİK"

Sunak'ın Miçotakis ile bugün için planlanan görüşmesini iptal kararı Yunan kamuoyunda geniş yer tutarken, hem iktidar hem de muhalefet partileri karara tepki gösterdi. Haziran 2023 genel seçimlerinde yüzde 4,44 oy alarak 300 sandalyelik mecliste 12 milletvekiliyle temsil hakkı kazanan aşırı sağcı Yunan Çözümü Partisinden yapılan yazılı açıklamada, "Miçotakis halihazırda İngiltere'deyken İngiltere Başbakanı Sunak'ın Miçotakis ile görüşmeyi reddetmesi, egemen devletlere değil, muz cumhuriyetlerine yakışır akılalmaz ve benzeri görülmemiş bir tahriktir." ifadesi yer aldı.

TÜRKİYE İLE YAPILAN ANLAŞMA RAHATSIZLIĞA NEDEN OLDU

İngiltere ile Türkiye arasında 23 Kasım'da "Savunma İşbirliği Niyet Beyanı" imzalanmasına dikkat çekilen açıklamada, "Anlaşmayı Savunma Bakanı'nın kendisi coşkulu yorumlarla duyurdu." ifadesi kullanıldı. Yunan Çözümü Partisi, hükümetten olayın ayrıntılarına ilişkin açıklama talep etti.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, SKAI TV'ye yaptığı açıklamada, "Alışılmış bir durum değil. Önceden benzer bir uygulama olmuş mu diye araştırıyoruz, bulamıyoruz." dedi. Sunak ile görüşmenin iptal edildiğinin, Miçotakis'in İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer ile görüşmesi sırasında öğrenildiğini kaydeden Marinakis, "Sunak'ın, Miçotakis'in, Elgin Mermerlerinin Yunanistan'a iadesini ve Yunanistan'ın temel tezlerini dile getirmesinden rahatsız olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.