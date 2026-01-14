ABD'nin İran'a yönelik saldırı tehditlerinin ardından İngiltere, Tahran Büyükelçiliğini geçici olarak kapattı. Adı açıklanmayan İngiltere hükümet sözcüsü, ABD basınına yaptığı açıklamada, "Tahran'daki İngiliz büyükelçiliğini geçici olarak kapattık, büyükelçilik artık uzaktan çalışacak. Dışişleri Bakanlığı'nın seyahat tavsiyeleri, bu konsolosluk değişikliğini yansıtacak şekilde güncellendi" dedi.