İngiltere tasarruf politikasına geçiyor: Askeri projeler iptal edildi

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, ülkenin savunma bütçesinden 500 milyon sterlin tasarruf sağlamak amacıyla altı eski projeyi iptal ettiğini duyurdu. Bu kapsamda, Kraliyet Donanması'na ait iki amfibi hücum gemisi, bir fırkateyn, 31 helikopter ve insansız hava araçları (İHA) envanterden çıkarılacak.

Bakan Healey yaptığı açıklamada, "Uzun yıllar askerlerimiz ve denizcilerimiz eski ekipmanlarla görev yapmak zorunda kaldı. Bu temeli onarmaya başladık" dedi.

Healey, kesintilere rağmen ordu personelinin motivasyonunu artırmak için yeni teşvikler sunulacağını da belirtti.