İngiltere ve ABD’de firari mahkûm alarmı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Wandsworth Cezaevi'nden çarşamba sabahı firar eden terör zanlısı eski asker Daniel Abid Halife hâlâ yakalanamadı. BBC'nin haberine göre polis, Halife'nin cezaevi çalışanlarından yardım almış olma ihtimalini soruşturuyor. Londra Emniyet Müdürü Mark Rowley, Halife'nin firarının anlık bir fırsatçılık değil "önceden iyice planlanmış" ve "çok kaygı verici" bir gelişme olduğunu söyledi. 2019'da İngiliz ordusuna katılan Halife, ocak ayında "terör eylemi hazırlığı" ve "İran için bilgi topladığı" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. ABD'de ise Pensilvanya eyaletinde, 1 Eylül'de hapishaneden kaçan cinayet zanlısı Brezilya kökenli 34 yaşındaki Danelo Cavalcante'yi arama çalışmaları sürüyor.