İngiltere ve Almanya’dan ortak karar: Düzensiz göçle mücadele edilecek

SINIR GÜVENLİĞİ ARTACAK

Eylem planında, operasyonel kabiliyeti artırmanın da önemine vurgu yapılarak iki ülke arasındaki yasal uyumu da güçlendirmenin önemli olduğu ifade edildi.

İngiltere'deki ayağının Sınır Güvenliği Komutanlığı tarafından uygulanacak eylem planının Almanya'daki muhatabının ise İçişleri Bakanlığının Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası İlişkiler Birimi olduğu aktarıldı.

Planın Aralık 2024 - Aralık 2025 arasını kapsayacağı ve yıllık olarak incelemelerin ardından güncelleneceği belirtilirken, konuya ilişkin açıklama yapan İngiliz İçişleri Bakanı Cooper, "Çok uzun süredir organize suç örgütleri zor durumdaki insanları sömürüyor, sınırlarımızın güvenliğini hiçe sayıp çok sayıda masumun hayatını riske atıyordu. Bu artık devam edemez." ifadelerini kullandı.

Cooper, eylem planının sınırlardaki güvenliği artıracağını ve çok sayıda hayatı kurtaracağını da sözlerine ekledi.