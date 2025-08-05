İngiltere ve Galler’de Muhammed ismi zirvede

Muhammed, 2024 yılında İngiltere ve Galler'de en popüler erkek bebek ismi olarak bir kez daha zirveye yerleşti. Noah ise ikinci sırada yer aldı. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) göre geçen yıl 5 bin 700'den fazla erkek bebeğe Muhammed ismi verildi. 2016'dan beri ilk 10'da yer alan Muhammed ismi, ilk olarak 2023'te zirveye yerleşti. Zirveyi 2024'te de kaptırmayan Muhammed'i, 4 bin 139 sayıyla Noah ismi takip etti. Ayrıca, Mohammed ve Mohammad gibi ismin farklı yazılışlarının da ayrı ayrı sayıldığı ve bu varyasyonların 2024 yılı içinde ilk 100 isim arasında yer aldığı belirtildi. Kraliyet isimleri ise George, Archie, Harry, Charlotte, Elizabeth ve Charles gibi isimler özellikle son yıllarda popülaritesini kaybederek halkın kraliyet etkilerinden uzaklaşma eğilimini gözler önüne serdi.

NEDEN MUHAMMED?

Birleşik Krallık'ta özellikle İngiltere başta olmak üzere geniş bir Müslüman azınlık mevcut. Son 10 yılda Birleşik Krallık'ta Müslüman nüfusun yüzde 44 arttığı belirtilirken Londra ve Birmingham gibi şehirlerde Müslümanların yüzde 30 olduğu belirtliyor. Aynı zamanda 2022'deki araştırmalara göre İslam dini yüzde 6.5 oran ile Birleşik Krallık'ta en fazla inanılan ikinci din sıralamasında. Bu oranlara bakıldığında karşılaşılan sonuç hiç de şaşırtıcı değil.