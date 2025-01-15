İngiltere ve Japonya’dan ortak askeri tatbikat

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile İngiltere Savunma Bakanı John Healey, başkent Londra'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki savunma işbirliğini güçlendirme konusunu ele aldı.

Görüşmede İngiltere, İtalya ve Japonya'nın Aralık 2022'de duyurduğu, yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesi olarak bilinen "Küresel Hava Muharebe Programı'nın (GCAP)" merkezinin Reading kentinde kurulacağı ve bu adımın İngiltere'de istihdamı destekleyeceği vurgulandı.

İngiliz ve Japon bakanların görüşmesinde, İngiltere'nin iki uçak gemisinden biri olan "HMS Prince of Wales" liderliğindeki Taarruz Grubu'nun bu yıl Japonya'ya yapacağı ziyaret de ele alındı. Grubun, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve bölgedeki diğer ortaklarla bir dizi operasyon ve tatbikat yapacağı ve liman ziyareti gerçekleştireceği duyuruldu.

Görüşmede ayrıca, İngiliz ve Japon askerlerinin Japonya'nın Kyushu Adası'nda Vigilant Isles Tatbikatı'na başladığı duyuruldu. İngiliz ordusunda görev yapan yüzden fazla askerin katıldığı ve üçüncü yılına giren yıllık tatbikatın, iki ülke kuvvetlerinin birlikte çalışma yeteneklerini artırmayı amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiliz Bakan Healey, tatbikatı memnuniyetle karşıladığını belirterek Euro-Atlantik ve Hint-Pasifik güvenliği arasındaki ayrılmaz bağa dikkati çekti. Healey, dünya genelinde artan istikrarsızlık göz önünde bulundurulduğunda, ülkesinin Japonya gibi uluslararası ortaklarla işbirliğini güçlendirmesinin her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı.

Japonya, İngiltere ve İtalya savunma bakanları, Ekim 2024'de yaptıkları açıklamada, ortak yeni nesil savaş uçağı geliştirme projesini hızlandırma konusunda anlaştıklarını duyurmuştu. İngiltere ve İtalya ile ortak savaş uçağı üretimi projesi, Japonya'nın, müttefiki ABD dışında, ilk ortak savunma ekipmanı geliştirme projesi olarak nitelendiriliyor.

Aralık 2022'de kamuoyuna duyurulan GCAP kapsamında, 2027'ye kadar savaş uçağının dizaynının tamamlanması ve 2035'e kadar askeri üslere konuşlandırılması hedefleniyor.