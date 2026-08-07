İngiltere yeniden kavrulacak: Altıncı sıcak hava dalgası kapıda

Böylece gelecek hafta İngiltere'de bu yılın altıncı sıcak hava dalgası yaşanacak ve hafta boyunca nem oranlarının artması bekleniyor.

İngiltere'de bu hafta sonu 30 dereceyi bulması beklenen sıcaklıkların, gelecek hafta salı gününden itibaren 32-34 dereceye tırmanabileceği ve perşembe günü de 36 dereceyi bulabileceği öngörülüyor.

İngiltere Meteoroloji Ofisinin (Met Office) tahminlerine göre, bu hafta İskoçya ve Kuzey İrlanda'da yağışlı hava koşulları beklenirken, İngiltere ve Galler'de kuru ve artan sıcaklıklar görülecek.

İNGİLTERE'DE SICAK HAVA DALGASI CAN ALMIŞTI

İngiltere'de bu yılın ilk sıcak hava dalgası mayısta yaşanmış ve son iki ayda da art arda sıcak hava dalgaları etkili olmuştu. Mayıs ve hazirandaki sıcak hava dalgalarının ülkede 2 bin 700 can kaybına yol açtığı belirlenmişti.

Temmuz ayı İngiltere'de kayıtlardaki en kurak ay olarak açıklanırken, geçen hafta İngiltere'nin yarısı ve Londra'nın tamamı için ani kuraklık koşulları ilan edilmişti.