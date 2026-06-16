İngiltere'de 16 yaş altına sosyal medya yasağı
İngiltere, tüm sosyal medya platformlarına yaş sınırı getiriyor. Başbakan Keir Strarmer, bir süredir siyasetin gündemindeki 16 yaşın altındaki çocuklara getirilecek olan sosyal medyaya erişim yasağını duyurdu. Yasal düzenlemenin resmi olarak hayata geçirilmesi üzerine çalışmaların yürütüldüğünü belirten Starmer, 16 yaş altı çocukların 2027 baharına kadar tamamen sosyal medyadan men edileceğini söyledi. Starmer, sosyal medyanın çocukları mutsuz ettiğini, çocuk istismarını kolaylaştırdığını ve bağımlılığa yol açtığını ifade ederken, "Her ebeveynin istediği tek şey bu. İngiltere'nin çocukları için daha iyi bir yer olacağını, adil bir şans elde edeceklerini bilmek istiyorlar" ifadelerini kullandı.