İngiltere’de 70 yaş üstüne ehliyet ayarı

Birleşik Krallık'ta yol güvenliği yasalarında büyük değişikliğin yapılacağı açıklandı. Birleşik Krallık hükümeti, son 20 yılın en büyük trafik yasası değişikliğine hazırlanıyor. Buna göre 70 yaş üstü sürücüler için yeni kurallar belirlenecek. İngiliz basını öne çıkan teklifi şu şekilde özetledi: "70 yaş ve üzerindeki sürücüler için her 3 yılda bir zorunlu göz testi yapılacak. Testi geçemeyenler anında ehliyet iptali ile karşı karşıya kalacak." Bu adım, görme sorunu olan yaşlı sürücülerin karıştığı trajik kazaların ardından gündeme geldi. Gündemdeki diğer önlemlerin de şöyle olması bekleniyor:

Alkol limiti düşürülecek.

Daha hızlı yol kenarı uyuşturucu testleri yapılacak.

Sigortasız araç kullanmaya daha ağır cezalar gelecek.

Hayalet plakaları tespit edecek yeni teknolojiler devreye sokulacak.

2023 yılında Birleşik Krallık yollarında 1.633 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 28.000 kişi ağır yaralandı. 2010'dan bu yana, 60 yaş üstü sürücülerin karıştığı ölümcül veya ciddi yaralanmalı kazalar yüzde 47 arttı. Eğer yasalaşırsa, bu kurallar 2006 Yol Güvenliği Yasası'ndan bu yana en kapsamlı düzenleme olacak ve tehlikeli ya da dikkatsiz sürüş kaynaklı ölümleri önlemeyi hedefleyecek.

Öte yandan İtalya'da önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanacak yeni yönetmelikle yola veya yol kenarına çöp atanlara, 18 bin euroya kadar para cezası verilebilecek. Sürücüler çöplerini bir doğa koruma alanına atarlarsa, ehliyetleri iptal edilebilir ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilirler.